AK Parti İl Başkanı Koca, istişare toplantısı düzenledi AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, önceki dönem belediye başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, önceki dönem belediye başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Koca, partilerinin bir vefa hareketi olduğunu ve partiye hizmet veren herkesin bu başlarıda yeri olduğunu belirtti.

İhsan Koca, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu, isimlerin gelip geçici olduğunu ancak partilerinin her daim var olacağını ifade ederek, "Bundan sonra da partimizde çeşitli kademelerde görev yapmış arkadaşlarımızla toplantımız sürecek." açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise birlik ve beraberlik içerisinde şehri yöneteceklerini belirterek, "Bize 31 Mart seçimlerinde destek verdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya AK Parti il başkan yardımcıları ile partide daha önce görev yapmış ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA