AK Parti il Başkanı Koca'dan MHP il Başkanı Samanlı'ya ziyaret
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AK Parti il Başkanı Koca'dan MHP il Başkanı Samanlı'ya ziyaret

AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca, "Cumhur İttifakı olarak ülkemize ve Malatya'ya hizmet için var gücümüzle çaba sarf diyoruz" dediAK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il Başkanı Mesut Samanlı'ya hayırlı...

AK Parti il Başkanı Koca'dan MHP il Başkanı Samanlı'ya ziyaret
09.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:37

AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca, "Cumhur İttifakı olarak ülkemize ve Malatya'ya hizmet için var gücümüzle çaba sarf diyoruz" dedi

AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il Başkanı Mesut Samanlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Koca,"Cumhur İttifakı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin birlikte, milletin bekası için, geleceği için, memleketin hayrı için uzun vadede kurulan bir ittifaktır. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak, bir kardeşlik ittifakıdır. Bu ittifak, bir dava ittifakıdır. Büyük Türkiye'yi oluşturma ittifakıdır.

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı'ya ve MHP Teşkilat Üyelerine yeni yönetimlerinin hayırlı olmasını diliyorum, inşallah Malatya'mız için atılacak adımlarda Milletvekillerimizle beraber Cumhur İttifakının ruhunu ortaya koyarak MHP'li kardeşlerimiz ile de istişare içinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il Başkanı Mesut Samanlı ise Koca ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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