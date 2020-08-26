AK Parti İl Başkanı Kılıç, Yeni Kademe Hizmet Kampüsünü gezdi AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat Belediyesi Makine İkmal Hizmet Kampüsünü ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat Belediyesi Makine İkmal Hizmet Kampüsünü ziyaret etti.

Midyat Belediyesine ait 83 bin metrekarelik alanda yer alan atölye ve idari binaları, otopark, teknik alanlarının yer aldığı Yeni Kademe Hizmet kampüsüne gelen Kılıç, Midyat Belediye Başkan Veysi Şahin'den bilgi aldı.

Kılıç, belediyenin gerçekleştirdikleri projelerle ilçede değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Seçimlerinden sonra Midyat Belediye Başkanımız Veysi Şahin başkanlığında burada çok güzel işlere imza atıldığını gördük. Burası bir yıl önce bir çöl iken bugün hem idari bina olarak kullanılması hem de belediyenin bütün makinalarının burada kullanılması için bir alan oluşturulması bizleri epey sevindirdi. Midyat'ın çehresini değiştirebilecek, Midyat'ı yeniden tanımlayabilecek, Midyat'ın geleceği ile ilgili ciddi adımlar atıldı."

Kaynak: AA