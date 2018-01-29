AK Parti İl Başkanı Kılıç Göreve Devam Edecek

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, basınla bir araya geldiği toplantıda partisinin genel merkezi tarafından yeniden il başkanı adayı olarak gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılacak kongreye Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç tekrardan aday olarak gösterildi. Başkan Kılıç bu karar sonrasında Erenler ilçesinde bulunan bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Parti üyelerinin de katıldığı toplantıda kongre süreci hakkında açıklamalarda bulunan Kılıç, geçirdikleri 3 sene içerisinde teşkilat olarak sürekli mücadele içinde olduklarını ve yollarına hız kesmeden aynı kararlılık ile devam edeceklerini belirtti.

Başkan Kılıç, "3 yılın nasıl geçtiğini gerçekten bizde anlayamadık. 1 Kasım seçimlerinde 67,3 oranı ile Türkiye ortalamasının 17 puan üstünde bir oy aldık. 1 Kasım seçimlerinden sonra hükümetimiz güzel işler yaparken önümüze bir 15 Temmuz Darbe girişimi çıktı. O gün teşkilatımızda buluştuk ve Sakarya'da 183 bin kişiye mesaj atıp ulaşarak, vatandaşlarımızı sokağa döktük. Teşkilatımızın sadece 15 Temmuz'da yapmış olduğu mücadele gerçekten bir başarı hikayesidir Sakarya'da. 16 Nisan referandumunda da Sakarya yine üzerine düşen görevi her zaman yerine getirdiği gibi referandumda da yerine getirdi. Gene Merkezden yapılan toplantılarda Sakarya ile alakalı hep güzel cümleler söyleniyor. Ama bizden de beklentileri hep yüksek" dedi.

Kılıç, "Genel Merkezimiz bize kongre ile alakalı faaliyetlerimize başlamamız noktasında bir talimat verdi. Burada bir komisyon oluşturduk. Kongremizin güzel geçmesi ile alakalı, Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler, onu burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Genel Merkezimizin yazılı beyanında kendi ilimizde geniş istişareler ile yönetimimizi oluşturma beyanı var. Burada da tabi kriterler, kısaslar var. Bunla alakalı da çalışmalarımıza başlayacağız. 3 yıldır sadece teşkilat ile alakalı bir mücadele içerisinde olduk. Teşkilatın dışında şehrin konuları ile alakalı zaman zaman bakanlar ve genel müdürlerimiz ile toplantılar oldu ama hangi tarafa ağırlık verdiniz diye sorulursa inanın teşkilata biraz daha fazla ağırlık verdik. Bundan sonra ki süreçte kongreden sonraki süreçte Allah nasip ederse Sakarya'nın sorunları ve problemleri ile alakalı hangi nokta da hangi şiddette cümleler söylenecekse biz onu söyleriz. Biz 3 yıldır bu görevi yerine getirdik, bundan sonraki süreç ve kongrede de Allah nasip ederse tekrardan il başkanlığı görevine arkadaşlarımız ile beraber devam edeceğiz. Geniş bir istişare yapacağız" diye konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç'ın açıklamalarının ardından toplantı, gazetecilerin Kılıç'a aktardığı sorular sonrasında son buldu. - SAKARYA