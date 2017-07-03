AK Parti İl Başkanı Kılıç Açıklaması

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, partilerinin kongre sürecine girdiğini belirterek, 16 Ağustos-12 Kasım aralarında ilçe kongrelerini yapacaklarını, sonrasında da belirlenecek tarihte il kongresini yapacaklarını bildirdi.



Kılıç, il binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin olağan kongre sürecine girdiğini belirtti.



İl yönetimi olarak 7 Şubat 2015 tarihinde görevi devraldıklarını ve o tarihten bugüne Türkiye'nin çok önemli olaylara sahne olduğunu ifade eden Kılıç, "7 Haziran seçimleri gerçekleşti, tekrardan 1 Kasım seçimleri oldu, referandumu yaşadık. Bu arada genel merkez olarak 2 olağanüstü kongre, 1 olağan kongre ve 15 Temmuz olayını hep beraber yaşadık." diye konuştu.



Kılıç, AK Parti yöneticileri olarak almış oldukları görevin layıkıyla yerine getirmenin mücadelesini yaptıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Kongre sürecine başlıyoruz. 4 Temmuz itibarıyla ilçe başkanı arkadaşlarımız kararlarını alacak kongre süreçleriyle ilgili ve süreç başlayacak.



En ufak bir problem olacağı kanaatinde değilim. Özellikle delege seçimleriyle alakalı söylüyorum ki kıstaslar belli. 16 Ağustos-12 Kasım aralarında ilçe kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. 18 Kasım-25 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde il kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu zaman aralığındaki tarihlerden birinde de Sakarya'da il kongremizi gerçekleştireceğiz."