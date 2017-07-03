AK Parti İl Başkanı Kılıç Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Kılıç Açıklaması

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, partilerinin kongre sürecine girdiğini belirterek, 16 Ağustos-12 Kasım aralarında ilçe kongrelerini yapacaklarını, sonrasında da belirlenecek tarihte il kongresini yapacaklarını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Kılıç Açıklaması

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, partilerinin kongre sürecine girdiğini belirterek, 16 Ağustos-12 Kasım aralarında ilçe kongrelerini yapacaklarını, sonrasında da belirlenecek tarihte il kongresini yapacaklarını bildirdi.

Kılıç, il binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin olağan kongre sürecine girdiğini belirtti.

İl yönetimi olarak 7 Şubat 2015 tarihinde görevi devraldıklarını ve o tarihten bugüne Türkiye'nin çok önemli olaylara sahne olduğunu ifade eden Kılıç, "7 Haziran seçimleri gerçekleşti, tekrardan 1 Kasım seçimleri oldu, referandumu yaşadık. Bu arada genel merkez olarak 2 olağanüstü kongre, 1 olağan kongre ve 15 Temmuz olayını hep beraber yaşadık." diye konuştu.

Kılıç, AK Parti yöneticileri olarak almış oldukları görevin layıkıyla yerine getirmenin mücadelesini yaptıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Kongre sürecine başlıyoruz. 4 Temmuz itibarıyla ilçe başkanı arkadaşlarımız kararlarını alacak kongre süreçleriyle ilgili ve süreç başlayacak.

En ufak bir problem olacağı kanaatinde değilim. Özellikle delege seçimleriyle alakalı söylüyorum ki kıstaslar belli. 16 Ağustos-12 Kasım aralarında ilçe kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. 18 Kasım-25 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde il kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu zaman aralığındaki tarihlerden birinde de Sakarya'da il kongremizi gerçekleştireceğiz."