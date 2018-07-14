AK Parti İl Başkanı Keskin Vatandaşları Dinledi

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, parti il binasında her fırsatta vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelerek hem sohbet ediyor hem de sorunlara çare olmaya gayret gösteriyor.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce'ye hizmet etme yolunda çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın hayır dualarını almak bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi. AK Parti olarak 2001 yılından bu yana hizmet etme yarışında olduklarını kaydeden Keskin, saha çalışmalarının yanı sıra partide de halk günü nezdinde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

24 Haziran seçimleri dolayısıyla sahada olduklarını ancak seçimlerinin ardından partide vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydeden Keskin,"Seçimlerden dolayı ara verdiğimiz randevularımızda vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Bu zamana kadar hemşerilerimizle istişare ederek çalışmalar yaptık, bundan sonra da bu süreç bu şekilde işleyecek. Parti binamızda yaptığımız görüşmelerde hemşerilerimizin hayır dualarını da almak bizleri oldukça mutlu ediyor ve çalışma azim ve şevkimizi artırıyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE