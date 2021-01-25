AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ilçelerde incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde yatırımları inceledi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde yatırımları inceledi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bergama Ziraat Odası'nı ziyaret eden Sürekli, 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı yerli tohum üretiminin 1 milyon 143 bin tona ulaştığını belirtti.

Tohumdan üretim teknolojilerine, yerel ürünlerin markalaşmasına kadar geniş bir yelpazede çiftçinin yanında, yerel üretimin arkasında olduklarını kaydeden Sürekli, aralıksız desteklerle, köklü yatırımlarla tarımı desteklediklerini vurguladı.

AK Parti'nin 18 yıldır attığı her ekonomik ve sosyal kalkınma adımının yerli ve milli olduğunu aktaran Sürekli, "Ekonomimizin bel kemiği olan tarım alanında da vitrinlik değil, somut ve büyük adımlar attık. İzmir'de yerel idarenin de nihayet aynı kavramları dile getirmeye başlaması umut verici." ifadelerini kullandı.

Kınık, Dikili ve Bergama'da esnaf ve çiftçi temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde de bulunan Sürekli, İzmir'in her ilçesine ayrımsız destek ve hizmet götürdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bergamalı çiftçilerimize 18 yılda 1,8 milyar lira hibe desteği verdik. Genç çiftçilerimizin 58 projesine 1,7 milyon lira; kırsal kalkınma kapsamında 38 projeye 16,1 hibe desteği sağladık. Toprağa alın terini akıtan çiftçi kardeşlerimizin de emekleriyle Bergama'nın tarımsal hasılası 4 kat artmış durumda. Dikili'de de aynı şekilde. İlçemizin tarımsal üretimine 355,5 milyon lira hibe sağlarken, 33 tarım projesine 5 milyon liranın üzerinde kaynak sağladık. Dikili-Çandarlı Barajı ile bölgeye soluk aldırdık, Yortanlı ve Çaltıkoru barajları ile Kınık Ovası'nı suyla buluşturduk."

Sürekli İzmir'de cumhuriyet tarihinin en büyük su yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Su, İzmir'de bizimle dile geldi. İçme suyu sorununu kökten çözdüğümüz Gördes Barajı projesi son çarpıcı örnek. Bugün, İzmir sürekliliği olan ve temiz bir suya erişebiliyorsa bu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kati talimatları ve kararlı takibi ile sağlanmıştır. Aksi halde, bugün alt yapısı berbat, her yağmurda sel baskınları yaşayan İzmir; içme suyuna da hasret kalacaktı. Biz bu çabayı gösterirken; suya 22 ayda kademeler halinde yüzde 48 zam yapan Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul ve Ankara'yı da geride bırakarak, İzmir'i en pahalı su içen birinci büyükşehir yapmasını ise halkın takdirine bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin