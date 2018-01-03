AK Parti İl Başkanı Karadağ 2017 Yılını Değerlendirdi

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ Başkanlığında AK Parti Sungurlu Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleriyle 2017 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi.



İstişare toplantısında bir konuşma İl Başkanı Karadağ, 2017 yılında Sungurlu ilçesine milletimiz için yapılan yatırımlar, projeler ve çalışmaları anlattı. AK Parti iktidarı döneminde gerek hastanesi, gerek yolları, gerekse diğer yatırımları ile yaşam kalitesini artırdığını, ilçemizin kalkınmasına her türlü desteği sunduklarını hiçbir zaman ayırdım yapmadan hizmet ettiklerini belirtti.



Birlik ve beraberlik içinde güzel çalışmalara imza attıklarına kaldeden Karadağ, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sungurlu ilçemize ve tüm ilçelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler miletine sevdalı, milletinden güç alan ve bu gücü milletine hizmet ederek iade eden bir teşkilatız. 16 yıllık iktidar dönemimizde kazandığımız yatırımların devamını sağlamak adına 2019 seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sungurlu halkımız üzerine düşenin fazlasını yaparak yüzde 50 artı 1'in üstünde bir oranla zaferle taçlandıracağız. Ülkemizin içerisinde bulunan şer odakları ve dışarıda bizlere karşı oynanan oyunları bundan önce olduğu gibi bundan sonra da milletimizin katkılarıyla yıkacağız. Hiçbir kimse şunu unutmasın, Liderimizin belirttiği gibi Dünya Beş'ten Büyüktür. Bunu Birleşmiş Milletler genel kurulunda Kudüs için alınan kararla göstermiş bulunmaktayız. İşte bu ve buna benzer kararlar bizlerin yani milletimizin birlik ve beraberlik içinde devletine, milletine,bayrağına,toprağına ve ezanına sahip çıkmasıyla olmaktadır. Liderimiz, milletinden almış olduğu güçle tüm mazlumların ve Müslümanların yanında yer almaktadır." dedi.



İl Başkanı Karadağ toplantı sonrasında, AK Parti Sungurlu İlçe teşkilatları ve Meclis üyelerine yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. - ÇORUM