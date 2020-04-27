AK Parti İl Başkanı Karabıyık karantina altındaki mahallenin muhtarından bilgi aldı
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AK Parti İl Başkanı Karabıyık karantina altındaki mahallenin muhtarından bilgi aldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz gün bir kaç Korona virüsü Covit-19 vakası yaşandığı için karantina alınan İçköy Mahallesini ziyaret ederek muhtarından bilgi aldı.

27.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:39
AK Parti İl Başkanı Karabıyık karantina altındaki mahallenin muhtarından bilgi aldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz gün bir kaç Korona virüsü Covit-19 vakası yaşandığı için karantina alınan İçköy Mahallesini ziyaret ederek muhtarından bilgi aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi geçtiğimiz gün bir kaç Korona virüsü Covit-19 vakası yaşandığı için giriş çıkışlar kapatılarak karantina alınmıştı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık barikatlar ardından sosyal mesafe koruyarak, İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer'den bilgi aldı. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun temennisi muhtara ileten Karabıyık, "Bu süreçte hastalığa yakalanan tüm hastalarımıza şifa, vefat edenlere Allah' tan rahmet diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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