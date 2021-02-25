AK Parti İl Başkanı Kalaycı, Sokak Hayvanları Merkezini ziyaret etti

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kalaycı, burada gazetecilere, Bartın Valiliğinin katkılarıyla Uğurlar Köyü'nde yapılan 19 bin 130 metrekare alan üzerinde yaklaşık 400 hayvanın barınabileceği merkezde şu anda 150 hayvanın barındığını söyledi.

Her bir canlı için ayrı ayrı alanları bulunan ve ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depoları ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlarla tam donanımlı olarak faaliyet gösteren merkezin il için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Kalaycı, "Burada bu vesileyle hayvanlara karşı işlenen suçları kınıyoruz. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin." dedi.

Kalaycı, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, ilgililerden hasta, yaralı, sakat ve saldırgan sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu ile üreme kontrolü, kayıt altına alınma ve küpeleme hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı