AK Parti İl Başkanı Kalaycı'dan ziyaretler
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AK Parti İl Başkanı Kalaycı'dan ziyaretler

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz'in yanı sıra muhtar ve esnafları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Kalaycı'dan ziyaretler
04.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:56

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz'in yanı sıra muhtar ve esnafları ziyaret etti.

Kalaycı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbir, önlem ve çalışmalarla dünyanın en gelişmiş, en modern ülkelerine adeta ders verdiğini ve devletin salgından etkilenen esnafının ve vatandaşlarının da yanında yer aldığını söyledi.

Salgın sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatının da 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak üstün gayretler göstererek başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatlarımız salgın sürecinin ilk gününden itibaren üstün gayretlerle çalıştılar. Günlerce evine gidemeyen ve görevinin başında kalan sağlık çalışanlarımız oldu. Bu süreçte birçok esnafımızın iş yerleri tedbir amaçlı kapatıldı. Çalışamayan esnaflarımıza ve onların çalışanlarına da sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerekli destekler sağlandı ve bu destekler sağlanmaya devam edecek. Bizler sağlık çalışanlarıyla, emniyet ve jandarma çalışanlarıyla, esnaflarımızla, muhtarlarımızla ve tüm vatandaşlarımızla büyük bir aileyiz. Her zaman olduğu gibi yine gönül gönüleyiz. Ziyaretlerde bulunduğumuz tüm esnaf kardeşlerimizle ve onların çalışanlarıyla istişarelerde bulunuyoruz. Sorunları yerinde dinliyor ve çözümü noktasında notlarımızı alıp çalışmalarımızı yapıyoruz. Muhtarlarımız da başarılı mücadelenin mihenk taşları arasında yer aldılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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