AK Parti İl Başkanı Kadem Mete: "Siyasi yaygara yapanları kınıyorum"

07.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:28

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Siyasi yaygara yapanları kınıyorum." dedi.

Mete, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da yaptığı açıklamada bir teşbih cümlesinden örnek verdiği açıklamayı CHP İl Başkanının yanlış yönlendirdiğini söyledi.

CHP İl Başkanının en yakın tarihte terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı partiyle işbirliği yapıp, seçimlere günler kala HDP adayını çekmesiyle Muğla'da seçim kazanmış bir partinin il başkanı olduğunu aktaran Mete, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Buradan siyasi yaygara yapanları kınıyorum.'Yeşil ve maviyi koruyacağız' yalanını pişkince söyleyen il başkanının partisince yönetilen belediyenin genel sekreteri kaçak yapı yapan biri olarak hala bu şehri yönetmektedir. Türkiye'nin imara ve projeye aykırı yani kaçak yapı en fazla olan şehri Çevre Bakanlığı verilerine göre Muğla'dır. Ne hikmetse bu şehri onlarca yıldır yöneten CHP zihniyetinin temsilcisi il başkanı hala pişkince yeşil ve maviyi koruma misyonunu taşıdığını iddia edecek kadar komiktir."

Mete, kanalizasyonu bitmemiş ve vidanjör firmalarının vergi rekortmeni olduğu altyapısız bir şehre kültür merkezi veya müze yapıp duyarlı yönetici pozu vermeyi belediyecilik sanarak yönetmekten vazgeçilmesini, belediye yönetiminin de Muğlalının yaşam standardını yükseltmesi gerektiğini dile getirdi.

Muğla'da kimsenin yüzünün gülmediğini savunan Mete, "Sizin hizmetinde olduğunuz üç-beş ailenin dışında yüzü gülen tek bir kişi var o da bütün ilde bilboardlarda beyaz dişlerini gördüğümüz Muğla Büyükşehir belediye başkanı. O yüzden benim ağzımdan çıkan lafları cımbızla çekip sündürerek siyasi tiyatro oynamayı bırakın, işinizi yapın." diye konuştu.

Kaynak: AA