AK PARTİ İL BAŞKANI İLE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI TOPBAŞ AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı taziye ziyaretinde bulundu. Hastanede Topbaş'ın ailesine taziyelerini bildiren il başkanı ve ilçe belediye başkanları ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Kadir Topbaş'ın İstanbul'a sayısız hizmetlerde bulunduğunu ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir ağabeyimizi kaybettik. İstanbul'un gülen bir yüzüydü. gerçekten İstanbul'umuza büyük hizmetleri olan bir ağabeyimizdi. 13 yıl kesintisiz İstanbul'a hizmet etti. Birçok eser kendisi ve ekibi sayesinde ve teşkilatımızla beraber İstanbul'umuza hizmet olarak kazandırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerde İstanbul'da açtığı çığırı Kadir başkan da devam ettirdi ve İstanbul'a birbirinden güzel eserler kazandırdı. Biz şu anda teker teker hizmetlerini saysak, belki saatlerce bu hizmetleri kitaplara kadar konu ederiz. Sonuçta eserlerle anılmak bir başka güzel. Çok beyefendi biriydi, milletin gönlüne de öyle taht kurmuştu. İstanbul beyefendisi Kadir ağabey diye anılırdı.

Uzun yıllar partimize hizmet etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da yol arkadaşlığı yapmış, bize de ağabeylik yapmış bir büyüğümüzdü. Biz de kendisiyle, ben şahsım da siyaset yaptığım için biz de birçok anıları beraberinde barındırmıştık. Belediye başkanı olduğu süreçte de beraber yaptığımız siyasette de bizzat gerçekten İstanbul'umuza, İstanbul'daki ilçelerimize birbirinden kıymetli hizmetlere vesile olduk. Allah yaptığı hizmetlerle muamele göstersin inşallah. Gönlü çok zengindi ve kişiliği düzgün bir insandı. İyi bir babaydı, iyi bir ağabeydi, yeri geldiğinde çok iyi dost olmayı bilirdi. Milletimizin başı sağ olsun, İstanbul halkımızın başı sağ olsun. Teşkilat olarak bu anlamda çok üzüntülüyüz. Ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Kadir ağabey, Beyoğlu'muzun da ağabeyiydi. Beyoğlu Belediyesi'ne, Beyoğlu'muza büyük hizmetleri olan, Kasımpaşalı kimliğiyle de övünen başkanımız idi. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak Beyoğlu'na yaptığı hizmetleri Beyoğlu halkı hiçbir zaman unutmayacak. 'İstanbul benim sevdam' derdi, 'aşkım' derdi. Sorduğumuzda 'İstanbul gibiyim' derdi, o mutluluğu gözlerinden anlayabilirdik. İstanbul'u ışıl ışıl yaptı, canlı bir İstanbul bıraktı. Hizmetlerini İstanbullular unutmayacak, Beyoğlulular unutmayacak, Kasımpaşalılar unutmayacak" dedi.Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise şunları söyledi: Kadir ağabey bizim için belediye başkanı olmanın ötesinde bir yol arkadaşı, bir dava büyüğü. Uzun yıllar birlikte mücadelede ettik birlikte çalıştık. birlikte bu şehre bu ülkeye hizmet etmenin gayretini gösterdik. Biz ondan hep güzel ağabeylikler gördük. İnşallah cenabı hak onu cennetinde misafir edecek. İstanbul benim hayatım derdi ve gerçekten İstanbul'a güzel izler bıraktı. Bugün İstanbul'da sağa ya da sola döndüğümüzde Kadir ağabeyin izini, kadir ağabeyin eserlerini görüyoruz. İnanıyorum ki bütün İstanbullular bu izleri bu eserleri gördükçe Kadir ağabeye dua edecekler.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı