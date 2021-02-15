AK Parti İl Başkanı İba, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kişiyi ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde evine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan İsmail Yılmazoğulları'nı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde evine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan İsmail Yılmazoğulları'nı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet Yılmazoğulları ailesinin evine gitti.

İba, yıldırım düşmesi sonucu kulak, el ve göğsünden yaralanan Yılmazoğulları'na ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aileyle bir süre sohbet eden İba, Yılmazoğulları'nın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar