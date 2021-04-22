AK Parti İl Başkanı İba, üreticilere buzağı destek ödemelerinin başladığını belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2020 1. dönem buzağı desteklerinin üreticilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2020 1. dönem buzağı desteklerinin üreticilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de 7 bin 363 yetiştiricinin yararlanacağı destek kapsamında toplamda 11 milyon 739 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.

Dünyanın geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların giderek önem kazandığı dünyamızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan meslek erbablarının önemi de bu oranda artmaya devam ediyor.

Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, 22 Nisan saat 17.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 ve 4 olanlar 30 Nisan saat 17.00'den sonra, ödemelerini alacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar