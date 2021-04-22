AK Parti İl Başkanı İba, üreticilere buzağı destek ödemelerinin başladığını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İl Başkanı İba, üreticilere buzağı destek ödemelerinin başladığını belirtti

AK Parti İl Başkanı İba, üreticilere buzağı destek ödemelerinin başladığını belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2020 1. dönem buzağı desteklerinin üreticilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2020 1. dönem buzağı desteklerinin üreticilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de 7 bin 363 yetiştiricinin yararlanacağı destek kapsamında toplamda 11 milyon 739 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.

Dünyanın geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların giderek önem kazandığı dünyamızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan meslek erbablarının önemi de bu oranda artmaya devam ediyor.

Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, 22 Nisan saat 17.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 ve 4 olanlar 30 Nisan saat 17.00'den sonra, ödemelerini alacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Nikos Dendias Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Burak Sergen Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti İl Başkanı İba, üreticilere buzağı destek ödemelerinin başladığını belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:10:26. #1.16#

title