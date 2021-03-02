AK Parti İl Başkanı İba, TOKİ Başkan Yardımcısı Baştürk'ü ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kent merkezi ve ilçelerde yürütülen projeler görüşüldü.

Görüşmede yeni planlanan projelerin yanı sıra sosyal konut ve millet bahçeleri hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

Ziyarette, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar