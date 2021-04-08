AK Parti İl Başkanı İba, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
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AK Parti İl Başkanı İba, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
AK Parti İl Başkanı İba, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba il başkanlığında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Romanların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Romanların sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti.

8 Nisan'ın Türkiye'deki Roman vatandaşlar için özel bir gün olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile artık "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacağını aktaran İba, "Toplum içinde ve bizim nazarımızda her vatandaşımız eşittir ve eşit haklara sahip olmalıdır. Dünya üzerinde, gittikleri her memlekete zanaatlerini, yeteneklerini ve özel becerilerini de beraberlerinde götürmüş Roman insanlarının ise gönlümüzde yerleri bu vesileyle apayrıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Romanların yanında olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız, gayemiz yıllar boyu bu acılara maruz kalmış Roman vatandaşlarımızın, bu topraklarda en doğal hakları olan yaşama ve saygı duyulma haklarını sonuna dek kullanabilmelerini sağlamaktır. Ne acıdır ki, toplum genelinde bazı ön yargılar, bu kadar kıymetli ve renkli bir kültüre karşı kimi vatandaşlarımızı olumsuz davranmaya itmekte.

Biz STK temsilcilerimizle güç birliği yaparak tüm önyargıları bir bir yıkacağımızdan eminiz. Ayrıca, Roman vatandaşlarımızın diğer sosyo-ekonomik sıkıntılarını da yine sizlerle elbirliği, güç birliği yaparak çözeceğimize adım gibi inanıyorum. Bu görüşme diliyorum ki, beraberliğimizin birliğimizin bir miladı olsun."

Toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri de söz alarak talep ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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