AK Parti İl Başkanı İba köy ziyaretlerine devam ediyor AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, köy ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, köy ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre İl Başkanı İba, kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle köy ziyaretlerine başladı.

İba, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Havsa ilçesine bağlı köylerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.İba, köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köylerin ihtiyaçlarının çözümü için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan İba, "Lütfen bu dönemde sosyal mesafemizi koruyalım ve maskelerimizi takmayı ihmal etmeyelim. Salgından tamamen kurtulmuş değiliz. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Köy ziyaretlerimize başladık. Köylülerimiz bizim can damarımız. Onların sıkıntılarını dinledik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA