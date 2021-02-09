AK Parti İl Başkanı İba Edirnespor antrenmanını ziyaret etti
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AK Parti İl Başkanı İba Edirnespor antrenmanını ziyaret etti

09.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:30
AK Parti İl Başkanı İba Edirnespor antrenmanını ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor'un antrenmanını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor'un antrenmanını ziyaret etti.

Saraçhane Spor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Savaş Üner, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen İba takım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Takımın başarılı olması için gayret gösterdiklerini belirten İba, "18 yıl aradan sonra 3. Lig'e çıkan takımımız hemşerilerimizin de desteği ile inşallah bu sene bir üst lige çıkar." ifadelerini kullandı.

25 Kasım Stadı için Edirnespor yöneticilerinden gelen talepleri gerçekleştirdiklerini aktaran İba, jeneratör konulması, bayan hakem odası yapılması, ilave duşlar yapılması, toplantı odası düzenlenmesi ve seyirci için ayrı sağlık odası gibi yeni düzenlemeler yapıldığını ve Federasyon'un maç oynanabilmesi için gerekli kriterlerin yerine getirildiğini aktardı.

Teknik heyet ve futbolculara başarı dileyen İba, şunları kaydetti:

"Takımımızla ilgili bütün istek ve talepleri Ankara'da ilgili bakanlıklarımızı ziyaret ederek ilettik. Elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Güzel şehrimiz Edirne'mizin ismini taşıyan, bu güzide takımımızın BAL Ligi'nden, hakkı olan 3'üncü lige çıkma sürecinde bizleri geri çevirmeyen, her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum.

Perşembe günü Kızılcabölükspor ile evimizde oynayacağınız maçta üstün geleceğimize inanıyorum. 18 yıl aradan sonra 3. lige çıkan spor takımımız, hemşerilerimizin de desteği ile inşallah bu sene bir üst lige çıkar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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