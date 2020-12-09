AK Parti İl Başkanı İba'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı: "Irkçılık insanlık suçudur"
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AK Parti İl Başkanı İba'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı: "Irkçılık insanlık suçudur"

09.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:48
AK Parti İl Başkanı İba'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

İba, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ırkçılığın insanlık suçu olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehir'e, maçta yaşanan olaydan dolayı destek verdiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren takımımız Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya maçın 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tarihi bir duruş sergileyerek sahadan çekilen Başakşehir'i gönülden tebrik ederim. Başakşehir'in sergilediği kararlı duruş sayesinde, UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz. Siyasette ve toplumsal hayatta olduğumuz gibi, sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız." ifadelerini kullandı.

İba, insan haklarının demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerler olduğunu belirtti.

Devletin, insan hakları ihlallerine kayıtsız kalmadığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Devletimiz mağdur ve mazlumun bu konuda yükselen sesi ve uluslararası arenada insan haklarının ve adaletin savunucusu olmaktadır. İnsan hakları alanında birçok olumlu adımlar atılmakta ve atılmaya devam edilmektedir. Hak bilincinin son derece gelişmiş olan bir toplumda yaşıyoruz. Öyle ki anayasamızın değiştirilemez ilkeleriyle de bu haklarımız koruma altına alınmıştır. Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrım yapılmadan insan haklarına gösterilen saygı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez unsurlarındandır. Hükümetimiz, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adım atmıştır. Özellikle AK Parti iktidarında, vatandaşlarımızın tüm hak ve hürriyetlerden tam manasıyla istifade edebilmeleri için çok kapsamlı reformlar gerçekleştirilmiştir."

İba, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi ve cinsiyetinin olmadığını belirterek, "Ayrım gözetmeksizin, dünyanın her yerinde temel hak ve özgürlüklerden her bireyin eşit şekilde faydalandığı bir dünya temennisi ile çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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