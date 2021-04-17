AK Parti İl Başkanı İba'dan AA Edirne Bölge Müdürü Baran'a ziyaret
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AK Parti İl Başkanı İba'dan AA Edirne Bölge Müdürü Baran'a ziyaret

AK Parti İl Başkanı İba'dan AA Edirne Bölge Müdürü Baran'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İba, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, AA'nın 101. kuruluş yıldönümünü tebrik etti.

AA'yı doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla 100 yılı geride bıraktığı için kutlayan İba, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı kuruluşundaki Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma amacını bugün 13 yayın diliyle sürdürüyor. AA Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran çok önemli bir kuruluş. 101. yaşınız kutlu olsun. Edirne'deki gayretli ekibin bölge geneli başarılı çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Bunun da Anadolu Ajansının başarısına etkisi var. Başarılarınızın devamını diliyorum."

Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İba'ya, Selimiye'de gün batımını yansıtan fotoğraf takdim etti.

İba da Baran'a Edirnekari tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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