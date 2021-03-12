AK Parti İl Başkanı İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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AK Parti İl Başkanı İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

12.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:36
AK Parti İl Başkanı İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının değerinin salgın döneminde daha fazla anlaşıldığını belirtti.

Sağlıkçıların gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını aktaran İba, "Her birine gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür ederiz. Salgınla mücadele sürecinde yenik düşen ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları, eczacılar ve doktorları saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, vatandaşları sağlıkçılara destek olmaya davet etti.

Salgın döneminde vatandaşların tedbirlere uyarak sağlıkçılara destek olması ve yardım etmesi gerektiğine dikkati çeken İba, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele sürecinde mutant virüsün de yayılmasıyla birlikte daha zor bir sürece girdik. Bu süreçte her zamankinden daha fazla tedbirli olmamız ve sağlık çalışanlarına bu şekilde destek olmalıyız. Salgının bir an önce bitmesini istiyorsak kurallara uyum konusunda 2 kat daha fazla önlem almamız gerekiyor. Gelin hep birlikte mücadele edelim ve bu sürecin üstesinden el ele vererek gelelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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