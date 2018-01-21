AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: "Kongremiz Şölen Havasında Geçecek"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 6. olağan il kongresinin şölen havasında geçeceğini söyledi.

3 Mart'ta düzenlenecek 6. olağan il kongresinin hazırlıkları sürerken AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, bölge ve ilçe koordinatörleri ile beraber ilçe teşkilatlarını ziyaret ediyor. Son ziyaretlerini Taşkent, Hadim, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, Seydişehir, Derbent, Hüyük ve Beyşehir'in de içinde bulunduğu 9 ilçeye gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, il kongresinin hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti. İl başkanı Angı, "30 Aralık itibariyle ilçe kongrelerimizi tamamladık. Zaman kaybetmeden ilçe ziyaretlerimize başladık. Geçtiğimiz hafta 5 ilçemizi ziyaret etmiştik, bu hafta da 9 ilçemizi daha ziyaret ederek ilçe teşkilatlarımıza başarılar diledik. İlçe kongreleri sonrasında nöbete yeni gelen ve nöbetine devam eden kardeşlerime Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Yeni dönem başta partimiz olmak üzere Konyamız ve ülkemize hayırlı olsun. Bir yandan ilçelerimizi ziyaret ederken bir taraftan da 3 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek il kongremizin hazırlıklarına devam ediyoruz. 6. olağan Konya il kongremiz de ilçelerimizde olduğu gibi bir şölen havasında geçecektir. Bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Bu kutlu davaya gönül veren herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. - KONYA