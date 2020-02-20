AK Parti İl Başkanı Gür, vatandaşlarla bir araya geldi

20.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:50

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, vatandaşlarla bir araya geldi.

Gür, AK Parti İl binasında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatı olarak her şeyin en güzeline layık vatandaşların sıkıntılarının çözümü noktasında ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydeden Gür, bu çalışmaları yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA