AK Parti İl Başkanı Gür, tarlası yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
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AK Parti İl Başkanı Gür, tarlası yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, fıstık tarlası yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Gür, tarlası yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
24.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:13

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, fıstık tarlası yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Merkez Çayüstü köyünde fıstık tarlası yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Gür, zarar gören çiftçilerle ilgili imkanlar dahilinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Yangının can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatılmasının tek teselli kaynağı olduğunu belirten Gür, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın mutlu gününde olduğu gibi hüzünlü günlerinde de yanında olmaya devam edip mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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