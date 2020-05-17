AK Parti İl Başkanı Gür, kampanyaya bağışta bulunan çocuğa bisiklet hediye etti
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AK Parti İl Başkanı Gür, kampanyaya bağışta bulunan çocuğa bisiklet hediye etti

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, bisiklet almak için bursu ile biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 12 yaşındaki Ahmet Yahya Onat'a bisiklet hediye etti.

AK Parti İl Başkanı Gür, kampanyaya bağışta bulunan çocuğa bisiklet hediye etti
17.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:22

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, bisiklet almak için bursu ile biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 12 yaşındaki Ahmet Yahya Onat'a bisiklet hediye etti.

Gür, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bursunu bağışlayan Ahmet Yahya'nın davranışından dolayı duygulandığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini arayıp, bisiklet almak için biriktirdiği bursunu kampanya hesabına yatırılması için yardım isteyen Yahya'nın 290 lirayı kampanya bağışladığını aktaran Gür, bunun için Yahya'ya bisiklet hediye ettiklerini kaydetti.

Ahmet Yahya Onat ise hediyeyi aldığı için mutlu olduğunu belirterek, '"Bisiklet almak için bursumu biriktiriyordum ancak haberlerde kampanyayı görünce bisiklete binmesem de olur deyip bursumu bağışladım. Durumu öğrenen Başkan Akif Gür, bana bisiklet hediye etti. Kendisine teşekkür ederim. Koronavirüs salgını bittikten sonra inşallah kardeşimle beraber sokakta bisiklet süreceğim. " dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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