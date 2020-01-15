AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu
Haberler » Güncel » AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu - Haber

AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Seyitler Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

15.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:26
AK Parti İl Başkanı Gür, ev ziyaretlerinde bulundu

İl Başkanı Akif , Seyitler Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.


Başkan Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ve teşkilat mensupları, ziyarette mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi.


Vatandaşları ziyaret edip dinleyerek istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Gür, yakın zamanda salonunun yapılacağı müjdesini verdi.


Halkın sorun ve taleplerinin çözümü için gayret gösterdiklerini ifade eden Gür, millete ve memlekete hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler