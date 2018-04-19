AK Parti İl Başkanı Filiz Açıklaması

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, kadınların ve gençlerin sahip çıkmadığı bir hareketin geleceğinin olmadığını kaydetti.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongrelerinin hafta sonu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizlili milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşeceğini ve böylece ana kademe kongrelerini tamamlamış olacaklarını belirtti.

Yenilenmiş kadrolar ile kutlu yürüyüşe yine aynı heyecan ve kararlılıkla devam edeceklerini, hedeflerine ulaşmak için hep beraber çok çalışacaklarını dile getiren Filiz, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve gençlik kollarını parti teşkilatının en kritik organları olarak görüyor. Bu bakımdan önümüzdeki seçimler için çok güçlü bir hazırlık yapmamız şart. Kadınların ve gençlerin sahip çıkmadığı bir hareketin geleceğinin olmadığına inanıyorum. AK Parti'nin bugüne kadar elde ettiği başarılarda, kadınlara ve gençlere bu kesimlerin parti bünyesindeki teşkilatlanmasına, çalışmalarına verdiği önemin çok büyük payı var."

Denizlilileri, 22 Nisan Pazar günü Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda yapılacak kongrelere davet eden Filiz, "AK Parti teşkilatları her kademesinde olduğu gibi gençlik kolları kademesinde de faal bir biçimde siyaset sahnesinde yerini almıştır. Amacımız genç kardeşlerimizi ahlaklı dürüst bir şekilde aktif siyasetin içerisinde tutmak ve ülke yönetimine en iyi şekilde katkı bulunmaktır." dedi.