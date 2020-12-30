AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, salgın sürecinin başından itibaren gece gündüz demeden özverili ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, salgın sürecinin başından itibaren gece gündüz demeden özverili ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Aksu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı sağlık, ekonomi, sosyal yaşam, siyaset ve uluslararası ilişkiler bakımından temelden etkilediğini dile getirdi.

Kovid-19'un insanların ruhsal ve fiziksel sağlığını tehdit eden ve çok boyutlu mücadele stratejilerini gerektiren bir salgın hastalık türü olarak insanların karşısına çıktığına işaret eden Aksu, "Halen günlük hayatımızda olumsuz etkileri sürmekte olan Kovid-19 pandemisi ile devlet-millet el ele bütüncül mücadelemiz sürmektedir. AK Parti'mizin iktidarında sağlık sistemimizde fiziki altyapı ve sağlık hizmetleri bakımından dünya ölçeğinde ve en ileri seviyede bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Hastanelerimiz, toplam yatak sayımız ve yoğun bakım ünitelerimizin varlığının yanında donanımlı sağlık personelimiz ile bu mücadelede dünyadaki en başarılı ülkeler arasında yer almaktayız." dedi.

Sağlık çalışanlarının fedakarca ve takdire şayan görev yaptıklarını vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

"Bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını riske atarak görev yapan başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız ile hastanelerimizin tüm personel ve idarecilerine koordineli ve birlik içinde çalışmalarından ötürü en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Bu düşüncelerle pandemi mücadelemizin kahramanları sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz."

Aksu, salgınla sağlık çalışanlarının her türlü riski göze alarak mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu mücadelede Kovid-19 nedeniyle canlarını feda eden, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan'ın, Bafra Devlet Hastanesinde görevli hemşire Meral Arbağ'ın, Bafra Devlet Hastanesi temizlik personeli Önder Büyük'ün ve Çarşamba 112 Acil Servis ambulans şoförü Rıfat Sefa Ataseven'in vefat etmiş olmalarından dolayı derin bir üzüntü duymaktayız. Tüm sağlık şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, sağlık camiamıza ve Samsunlu hemşehrilerimize taziyelerimizi sunuyoruz. Kovid-19'a yakalanan ve tedavileri sonrası iyileşen tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşları salgına karşı uyaran Aksu, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız bu üstün gayret ve çalışmalarına karşılık bizlerden sadece tedbirlere uymayı istemektedirler. Bu bakımdan, sağlığımız için salgının şehrimizde ve ülkemizde bir an önce son bulması için hep birlikte maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmeyelim. Tüm hemşehrilerimize ve milletimize sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün