AK Parti İl Başkanı: En Şiddetli Cezanın Bu Hainlere Verilmesini Bekliyoruz

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER- Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 14 sanığın yargılandığı davanın bugün karara bağlanması bekleniyor. Dava öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı basın açıklamasında, "Yüce adaletemize güvenerek en şiddetli cezanın bu hainlere verilmesini bekliyoruz" dedi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi önünde açıklama yapan Şenocak, "Ana davanın karar günü. inşallah bu gelinen süreç içerisinde tabi ki bu hain FETÖ terörünün artık karar aşaması geldi. İnşallah 15 Temmuz akşamı yapılan bu hain saldırınında, bu saldırıya kalkışanların da bu milletin devlet içerisindeki yapılandırmanın çözümü noktasında da o gün 251 şehidimizin ve binlerce gazimizin hesabının görüleceği gün olarak biz görüyoruz. Biz hakimlerimize, yüce adalete güveniyoruz" dedi.

Ülkenin bekası ile oynayanlara ibreti alem olması açısından ceza verilmesi gerektiğini kaydeden Şenocak, "Öyle bir karar çıkmalı ki

herbirimizin vicdanını rahatlayacağı bir karar olmalıdır" ifadelerini kullandı.

EN ŞİDDETLİ CEZANIN BU HAİNLERE VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ

"Biz hukuk devletiyiz, hukukun kararlarına saygılı olmalıyız" diyen Şenocak, "Yüce adaletemize güvenerek en şiddetli cezanın bu hainlere verilmesini bekliyoruz" diye konuştu. Şenocak, yaptığı basın açıklamasının ardından davayı izlemek için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne girdi.