AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Açıklaması

07.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:20

AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması yapıldıktan sonra ilk kez basının karşısına çıkan İl Başkanı Ekrem Başaran Balıkesir'in isminin ülke genelinde iyi duyurulması anlamında basına büyük görev düştüğünü belirtti.



Basının toplum hayatında tartışılmaz ve vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran önümüzdeki hafta sonu AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Balıkesir'e geleceğini açıkladı. Mahir Ünal'ın iki gün Balıkesir'de kalacağını belirten Mahir Ünal, Balıkesir basınından da programın takibi için destek istedi.



"Basına önemli görev düşüyor"



AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran düzenlediği basın toplantısında ilk olarak AK Parti'nin 18 yıllık iktidar döneminde ülkeye kazandırdıklarını dile getirerek başladı. Başaran, " Basının toplum hayatındaki tartışılmaz ve vazgeçilmez yerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Haber alma ve bilgi edinme özgürlüğünün medya üzerinden kullanıldığını biliyoruz. Bu noktada da hepinizin gayretleri, çalışmaları tartışılmaz takdir toplamakta, önem arz etmektedir. AK Parti milletimizin teveccühü ile yaklaşık 18 yıldır iktidarda ve bu iktidar süresince de memleketimize, şehrimize ve hatta bütün dünyaya yaptığı eylemlerle, hizmetlerle birçok katkı verilmiştir. Çalışan kesimin here türlü ihtiyaçlarını karşılamak noktasında, çalışma koşullarını iyileştirme noktasında birçok kanun düzenlemesi, birçok hayatı ve çalışmayı kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapagelmiştir ve yapmaktadır. AK Parti'nin yaptığı bu hizmetlerin insanlara duyurulmasında en önemli görev de basına düşmektedir. Bunu yazılı, görsel ve son zamanlarda da sosyal medya üzerinden sizler sağlamaktasınız. Bu noktada hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Basının birçok ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da, basın mensuplarının şahsi özlük haklarının rahatlatılması, basın faaliyetlerini haber alma ve verme yaparken birçok teknik imkanla faydalanması ve bunu da özgürce yapabilmesi noktasında da epey gayreti ve düzenlemesi olmuştur. Partimizin yaptığı bu düzenlemeler ve iyi niyeti, basına verdiğimiz değerin apaçık göstergesidir" dedi.



"Türkiye'de bizi anlamayan muhalefet var"



AK Parti Balıkesir Teşkilatı'nın yeni başkan ve yönetimi olarak tüm enerjilerini hizmete ayıracaklarını söyleyen Ekrem Başaran, "Bizler Balıkesir'de de ben yeni başkan olarak ve oluşmakta olan yeni yönetim kurulu üyeleri olarak enerjimizi, potansiyelimizi, niyetimizi hizmet üretmeye, iş üretmeye, siyasete yapmaya, yani esas işimizi yapmaya odaklanmak istiyoruz açıkçası niyetimiz bu. Ülkemiz çok önemli bir dönemden geçiyor. Etrafımızda birçok ciddi sıkıntılar yapıyoruz. ve maalesef ülke içerisinde de bundan bihaber olan bir muhalefetimiz var. Hem içte, hem dışta bütün muhaliflere rağmen AK Parti bütün dünyada kimin yardıma ihtiyacı varsa, kimin adalet noktasında bir sıkıntısı varsa bunun sesi, dili, gönlü, vicdanı olmaya çalışıyor. Bütün bunları yaparken de tabi ki Cumhurbaşkanımızın en önemsediği şeylerden bir tanesi de ülkemiz içerisindeki iç huzurun vazgeçilmez olması, bunun hiçbir şekilde zarar görmemesi. Terör örgütlerinden tutun da bir sürü spekülasyona kadar her türlü şeyle ilgili ciddi tedbirler almaya çalışıyoruz ki iç huzurumuz bozulmasın, güçlü duralım, dünyaya güçlü bir Türkiye mesajı verelim" ifadelerini kullandı.



"Balıkesir'de huzurun devamından yanayız"



Balıkesir'de bir süre önce yaşanan siyasetçi-bürokrat, siyasetçi-basın mensubu kavgalarının bir daha yaşanmaması için çalışacaklarını dile getiren Ekrem Başaran, "Biz de Balıkesir de şimdiye kadar açıkçası oluşmuş olan bu iç huzur, siyasetçiler arasındaki sıkıntılar, siyasetçi-bürokratlar arasındaki sıkıntılar, siyasetçiler-basın mensupları arasındaki sıkıntılar bunların hepsinden uzak bir dönem geçirdik. Yaklaşık bir yıldır Balıkesir ciddi manada bir huzur içerisinde. Biz de bunu yeni başkan ve yönetim olarak devamından yanayız. Bunun hiçbir şekilde bozulmasını istemiyoruz. Bunu da ancak sizlerle beraber uyum içerisinde çalışarak yapabiliriz. Bizler çalışan bir fabrikanın farklı işler yapan, ama birbirinden vazgeçemeyecek olan üyeleriyiz. Siyasetçi ve basın mensupları birbirinden kesinlikle ayrı düşünülemez. Çünkü ortak paydamız toplum, insan, hizmet üretmek ve bunları da yaptığımız ortamalar belli. Aynı ortamın içinde yaşıyorsak, aynı amaca hizmet ediyorsak ki nedir o? Bu ülkede hep beraber belli saygı, sevgi çerçevesinde yaşamak. Dolayısıyla beraber yaşıyorsak bu ortamın içerisinde hep beraber huzurla yaşamak, herkesin kendi işini yapmasıyla olur. Siyasetçi siyaset yapsın, ne bileyim belediyeci hizmet üretsin, gazeteci arkadaşımız haber peşinde koştursun, aksayan yönler varsa bunları dile getirsin, iyi olan şeyler varsa ki bu önemlidir, aksayanları aksettirmek değil, iyi olan şeyleri de ortaya koymak lazım ki çalışanlara bir motivasyon olsun. Dolayısıyla bu noktada hep berabere çalışmaya mecburuz. Bu çalışma ortamını birbirimizi rahatlatacak tarzda yaparsak, hepimiz en iyi şekilde çalışmış oluruz. Sonuçta da hepimizi rahat ederiz" diye konuştu.



"Her ay bir bakan veya genel başkan yardımcısını ağırlayacağız"



Merkezi Hükümet'in ve AK Parti Genel Merkezi'nin ciddi hamleler içinde olduğunu vurgulayan İl Başkanı Ekrem Başaran bundan sonra her ay biri bakan veya genel başkan yardımcısını Balıkesir'de ağırlayacaklarını söyledi. Başaran, "Buradan hareketle biz Balıkesir'de sizlerin varlığını, sizlerin bizlerle birlikte çalışmasını çok önemsiyoruz. Burada oluşturacağımız faaliyetlerin sizlerin aracılığıyla topluma ulaştırılması, haberleştirilmesi de çok önemsiyoruz. Gelin hep beraber güçlü bir Balıkesir için, Balıkesir'in adını her zaman yatırımla, iş imkanlarıyla, güzel etkinliklerle anılması için hep beraber gayret gösterelim. Bu noktada merkezi hükümetimiz ve AK Parti Genel Merkezi çok ciddi hamlelere başlıyor. Nedir bunlar? İnşallah şehrimize her ay bir bakan veya genel başkan yardımcısı gelecek. Bunların amacı; varsa şehrin eksiklerini gidermek teknik açıdan veya şehrin tanıtımına olumlu katkıda bulunabilecek her türlü faaliyetleri yapmak ve bunu da merkezi hükümetin ve AK Parti genel merkezinin imkanlarıyla yapmak noktasında bir gayret ve tasarruf olacak. Bunun da ilki Allah nasip ederse bu hafta sonu olacak. Bu hafta sonu Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Bey şehrimize gelecek ve Cumartesi-Pazar Balıkesir'imizde olacak. Bu iki günü gelin hep beraber dolu dolu yaşayalım. Balıkesir'imizi kendisine tanıtmak noktasında ciddi faaliyetler yapalım. Biz bununla ilgili olarak bir program hazırladık. Programda da önemli bir vakti sizlere ayırdı Sayın genel başkan yardımcımız olan Mahir Ünal Bey. Pazar günü kesin olmamakla birlikte Ayvalık'ta kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu AK Parti'nin bu tür faaliyetleriyle ilgili ilk ziyareti olacak. Bu noktada bensizden ciddi katkı bekliyorum, ciddi bir birliktelik, ciddi bir sinerji bekliyorum açıkçası. Gelin bu bakanı, genel başkan yardımcımızın ziyaretini şehrimiz için bir katkıya, bir katma değere dönüştürün, ondan gerektiği gibi istifade edelim. Onun faaliyetlerini takip edelim. Pazar sabahı olacak olan kahvaltıya ciddi manada hazırlanalım. Balıkesir'in ihtiyaçları, tanıtımı noktasında, Balıkesir'in Ankara'dan görünümü noktasında olumlu bir katkı sunalım. Bunu çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bu dünyada, bu ülkede, tabi ki Balıkesir'de hepimiz mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliriz. Bunun tek şartı var; herkes işini yapsın ve herkes birbirinin değerlerine saygı göstersin. Açıkçası biz yeni başkan ve yeni yönetim olarak bunu çok önemseyeceğiz, buna çok dikkat edeceğiz. Herkesin ve herkesin yaptığı işin gerçek değerini bulması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aynı şekilde sizlerden de bu değerlendirmeye karşılık vermenizi istiyoruz. Gelin bu şehri hep beraber kalkındıralım, hep beraber Balıkesir'in adını güzelliklerle anılmasını sağlayalım" ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'a basın toplantısında İl Kadın Kolları Başkan Vekili Semra Akyüz ile İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA