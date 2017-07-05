AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü'den Nöbetteki Taraftara Müjde

Kongreye giden ve bir başkan adayının henüz çıkmadığı Eskişehirspor'da taraftarların tesislerde sürdürdüğü nöbete, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Ünlü, "Eskişehirspor'un kapanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Başkan Halil Ünal'ın kongrede aday olmayacağını açıklaması üzerine Eskişehirspor'da başkanlığa yeni aday isimler aranmaya başlandı. Fakat yarın yapılacak kongre öncesi henüz başkanlığa bir aday çıkmayınca, Eskişehirspor taraftarları soluğu tesislerde aldı. Kongre saatine kadar Eskişehir'in ileri gelenlerini bekleyeceklerini dile getiren taraftarlar, nöbetlerine devam ediyor.



Taraftarların tesislerde olduğunu öğrenen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ise, çağrıya ilk cevap veren isim oldu. Taraftarların endişelenmesine gerek olmadığını söyleyerek, çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Ünlü, "Buraya bir siyasi parti temsilcisi olarak değil, özellikle Eskişehirspor taraftarı ve Eskişehir çocuğu olarak geldim. Eskişehirspor için bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapacağız inşallah. Eskişehirspor'un böyle zor durumda bırakılmayacağını ben biliyorum. Yarın iyi bir netice alarak inşallah Eskişehirspor'un yine büyük günlerine adım atılacak bir kongre yapılacağına inanıyorum. Bununla ilgili çalışma ve çabalarımız da var inşallah. Her şey güzel olacak. Taraftarımız umudunu asla kaybetmesin. Eskişehirspor hiçbir şekilde ne kapanır ne de kapanma noktasına gelir. Bu Eskişehir ve büyük taraftar buna müsaade etmez, bizde müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlara özellikle moral vermek için buraya geldim.Açık söylüyorum, Eskişehirspor'un kapanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Taraftar sakın böyle birşeyi aklına bile getirmesin" şeklinde konuştu.



"Masanın altına girmeye gerek yok arkadaşlar"



Siyasi olarak davranmadıklarını, herkesin bu süreçte elini taşın altına koymasının gerektiğini dile getiren Başkan Ünlü, "Biz desteği şahıslara, yönetimlere değil bizzat Eskişehirspor'a yapıyoruz. Yani siyasi davrandığımızı asla kimse söyleyemez. Bizde istiyoruz ki, bu takım bu şehrin takımı ise, herkesin bu işe bir el vermesi şarttır arkadaşlar. Yani 'Ben bu işte yokum', 'Ben bu işi yapamam' denilmesi beni gerçekten üzüyor. Ben bunu şehrin bir çocuğu ve Eskişehirspor taraftarı olarak söylüyorum, hiç kimse 'Ben Eskişehirspor'a yardım yapamam, ben yokum' diyerek, saklanmaya, masanın altına girmeye gerek yok arkadaşlar. Mutlaka herkesin yapabileceği bir şey vardır" diye konuştu.



"Biz rakamları söyledik ama ucunu açık bıraktık"



Başkanlık ile ilgili olarak bir oluşumun var olduğuna dikket çeken Başkan Ünlü, konuşmasını şu şekilde konuştu:



"Bir oluşum var. Bugün birisinin çıkarak, 'Biz bu işi başlatıyoruz' demesi lazım. Sonrası zaten gelir. Onun için ben yarın inşallah böyle bir şeyin olacağını düşünüyorum. Geçen gün yaptığım basın toplantısından dolayı beni eleştirmişler. Biz rakamları söyledik ama ucunu açık bıraktık. 'Biz şu kadar para verir çekiliriz' demedik. Orada asıl sorumluluğu alan da biziz. Bu şehir meselesi." - ESKİŞEHİR