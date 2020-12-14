AK Parti İl Başkanı Doğanay, yayla evleri için Cumhurbaşkanından yardım istedi
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AK Parti İl Başkanı Doğanay, yayla evleri için Cumhurbaşkanından yardım istedi

14.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:32
AK Parti İl Başkanı Doğanay, yayla evleri için Cumhurbaşkanından yardım istedi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Kasım ve Aralık ayı Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yayla evleri sorunu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Kasım ve Aralık ayı Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yayla evleri sorunu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının Kasım ve Aralık ayı oturumuna katıldı. Video konferansla gerçekleştirilen oturumda söz alan Doğanay, kentte uzun yıllardır sorun olan yayla evleri konusunu gündeme getirdi. Bolu'da yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran Doğanay, Bolu'daki yaylacılık kültürünün diğer illerden çok farklı olduğunu belirterek, yardım talebinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Doğanay, "Bolu'da her köyün bir yaylası vardır. Çünkü bizim kültürümüzde, sosyal yaşamımızda yaylacılık kadimden gelen, dedelerimizden bize mirastır. Ama bizdeki yaylacılık kültürü yaylaları talan etmek üzerine kurulmamıştır. Bolu'da böylesine zengin bir orman yapısı varken, orman ve ağaç sanayinin gelişmediği tek il de Bolu'dur. Çünkü bizim insanımız kaçak kesim yapmaz, ormanını korur. Kısacası Bolu'da yaşayan her insan için yayla olmazsa olmazdır. Mutlaka son yıllarda bu noktada bazı suiistimaller olmuş, betonlaşma ve villalaşmalar yaşanmıştır. Ama bundan bizler de Bolu halkı da son derece rahatsızdır. Bolu halkı da bu tür yapıların yıkılmasını istemektedir. Yaylaların talan edilmesine bizler de Bolu insanı olarak karşıyız. Fakat bu sorunun kanunlarla düzenlenerek köylümüze, hayvancılıkla uğraşan çiftçimize zarar vermeden çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları vermesi için sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli hassasiyeti göstererek ilgili bakanlıklara talimat verdi ve konunun üzerinde daha derinlemesine irdelenerek durulmasını söyledi" ifadelerini kullandı. - BOLU

AK Parti İl Başkanı Doğanay, yayla evleri için Cumhurbaşkanından yardım istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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