AK Parti İl Başkanı Dağdelen: "Teşkilat Olarak Seçime Hazırız"

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Kırıkkale İl Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Seçimle ilgili hiçbir derdimiz yok, hiçbir endişemiz yok, Kırıkkale teşkilatı olarak biz seçime hazırız" dedi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran'da planlanan bir erken seçimle yapılmasına yönelik karar sonrası, AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Yüksek İhtisas Hastanesi Toplantı Salonunda bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda göreve geldiği günden bugüne teşkilatın gerçekleştirdiklerini anlatan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Allah'ın izniyle seçimle ilgili hiçbir derdimiz yok, hiçbir endişemiz yok. Kırıkkale teşkilatı olarak biz seçime hazırız. İlk seçildiğimden beri sahada bin kişilik bir orduyla hareket edeceğiz diyorum. Bizim şu anda neredeyse bin kişilik ordumuz hazır. Allah'ın izniyle sahaya indiğimiz zaman, başta biz olmak kaydıyla bizzat evlere gideceğiz, zillere basacağız, insanların oyunu isteyeceğiz. Yüzlerce insanla Kaletepe, Karşıyaka gibi mahallelere girdiğimizi düşünün, her birimiz ayrı ayrı bir binaya girdiğimiz zaman Kırıkkale'de bizim ziline basmadığımız, evine merhaba demediğimiz, hatırını sormadığımız hiç kimse kalmaz. Böyle çok güçlü ve coşkulu bir seçim kampanyası yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

"Halka rağmen iktidar sona erdi"

2017 yılında yapılan referandum ile halka rağmen iktidar olmak gibi bir durumun artık var olmayacağının altını çizen Dağdelen, "Birtakım vesayetlerle, güç odaklarından destek alan insanların bu ülkede destek alma şansı yoktur artık, arkadaşlar. İşte biz öyle bir zamandayız ki kendi çocuklarımıza, kendi geleceğimize, 'arkadaşım, evladım, torunum, biz de bu seçimde çok çalışarak gayret ettik, kapı kapı gezdik, mücadele ettik, gecemizi gündüzümüze kattık, maddi manevi fedakarlıklarda bulunduk ve Allah'ın izniyle bu seçimi kazandık ve güçlü Türkiye'nin önünün açılması noktasında, bizimde bir emeğimiz var, bizim de bir katkımız var' deme fırsatı veriyor, bu seçim bize" dedi. - KIRIKKALE