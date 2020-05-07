AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, vatandaşların evde kalmaya devam etmelerini istedi

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilat olarak sahalarda bulunmaya alışık olduklarını fakat tedbirler kapsamında telekonferans yöntemiyle bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kayseri'de 706 mahallede, mahalle temsilcileri dahil ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine koşmaya devam ettiklerini vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"706 mahallemizde 706 mahalle başkanımız var. Mahalle başkanlarımız o mahallede bizim temsilcilerimiz. Onlardan gelen bilgi akışı ilçe başkanlıklarında toplanır. Mahalle başkanlarımıza ulaşan ihtiyaç sahipleri veya bir işin görülmesini isteyen vatandaşlarımız, mahalle başkanlarımızın çözüm noktasında çözemezse ilçe başkanlıklarımız, yoksa il başkanlığımızın devreye girmesi ile çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bizler hem dışarıya çıkamayan vatandaşlarımız hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine koşmaya gayret ediyoruz."

Çopuroğlu, salgın tehlikesinin henüz geçmediğini aktararak, vatandaşları kurallara uymaya devam etmeye çağırdı.

Evde kalmanın önemine dikkat çeken Çopuroğlu, "Bizlerin sağlığı için konulmuş kurallara lütfen riayet edelim. Koronavirüs tehlikesi henüz geçmedi. Bu sürece katkı vermemiz lazım. Evde kalmaya devam etmemiz lazım. İhtiyaçlar noktasında mahalle başkanlarımız, ilçe başkanlıklarımıza ulaştığınız takdirde ellerinden gelen ne varsa emirlerinize amade. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Lütfen evde kalalım ve kalmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA