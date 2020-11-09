AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Prof. Dr. Soylak'a ziyaret
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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Prof. Dr. Soylak'a ziyaret

09.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:07
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Prof. Dr. Soylak'a ziyaret

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri'nde temel bilimler alanında ödüle layık görülen Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri'nde temel bilimler alanında ödüle layık görülen Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan Çopuroğlu, Türkiye ve dünya genelinde bilime, AR-GE'ye büyük önem verildiğini, bilim insanlarının çalışmalarıyla bilime büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Soylak'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Değerli Mustafa Soylak hocamızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde her sene düzenlenen TÜBİTAK Bilim Ödülleri kapsamında temel bilimler alanında ödüle layık görülmesi bizleri de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Aynı zamanda hocalarımızın bu başarılı çalışmalarının genç nesillerimize aktarılması da büyük önem taşımaktadır. Bugün Mustafa hocamız ile gezdiğimiz Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde de gördük ki tüm imkanlar en güzeli ile sunulmuş, her türlü kullanıma hazır. Umuyoruz ki bu başarılı çalışmalar hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz tarafından artarak devam eder. Bir kez daha değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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