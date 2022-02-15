AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. OSB Başkanı İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nun yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Katırcıgil ile Emre Erkahyaoğlu da yer aldı. Ziyaretinde Kayseri OSB Yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB'den üretim ve ihracatta yeni rekorlar beklediklerini söyledi. Çopuroğlu, Türk sanayicisinin ihracat konusunda çok ciddi birikim sahibi olduğunu kaydetti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sanayiciye hizmet etmek için azami gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Rabbim gayretimizi boşa çıkarmasın ve güzel Kayserimize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip eylesin" diye konuştu. - KAYSERİ