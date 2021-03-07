AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Kadınları desteklemek hepimizin görevidir"
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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Kadınları desteklemek hepimizin görevidir"

07.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:10
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu,

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayımladığı mesajında "Kutsal mücadelesinde kadının yanında olmak, onu desteklemek hepimizin görevidir" ifadesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayımladığı mesajında "Kutsal mücadelesinde kadının yanında olmak, onu desteklemek hepimizin görevidir" ifadesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadının hayatın içindeki konumunun ve değerinin vurgulandığı ayrıca kadın sorunlarına karşı farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanan uluslararası bir gündür. Ülkemizde kadın, gerek milli mücadele gerekse kalkınma mücadelesinin gizli kahramanıdır. Başta ekonomik alanda olmak üzere sosyal, siyasal ve kültürel alanda verdiği kutsal mücadelesinde kadının yanında olmak, onu desteklemek hepimizin görevidir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizde kadınlarımız ekonomiden siyasete, eğitimden ticarete kadar birçok alanda kalkınmaya katkı sağlamaktadırlar. Kadının bir birey olarak kendi sorunlarına çözüm aramasının ve doğasının bir parçası olan gücünü ortaya çıkarmasının, güçlü bir Türkiye için gerekli olduğuna inanıyoruz. Geçmişten günümüze tarihe adını altın harflerle yazdırmış Türk kadını bundan sonra da dünyaya medeniyetin gücünü gösterecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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