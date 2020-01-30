AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, esnaf derneği yöneticilerini kabul etti

30.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:08

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, çeşitli ziyaretçileri kabul etti ve programlara katıldı.

Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ile önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak yeni ilçe binasında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Melikgazi ilçe kongresi öncesinde ilçe başkanı Gökhan Ülke ile de istişarelerde bulunduklarını anlatan Çopuroğlu, oldukça yararlı çalışmalar ve görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Kayseri Esnafı ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık ve beraberindeki heyetini de il başkanlığı binasında misafir ettiğini anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Esnafımızın sorun yaşamaması bizler için önemli bir konudur. Bu yönde sürekli esnafımızla iç içeyiz ve onları dinliyoruz. Yine esnafımızın sorunları ve sıkıntılarının çözümü noktasında zaman zaman dernekleri ve oda başkanlarını misafir ediyoruz. Onlarla yaptığımız görüşmeler oldukça yararlı geçiyor ve tespit edilen eksiklerin giderilmesi noktasında da gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Başkan Çopuroğlu, son olarak haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını da yaptıklarını belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA