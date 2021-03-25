AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu dede oldu
25.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:46
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu dede olmanın sevincini yaşıyor.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu dede olmanın sevincini yaşıyor.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında AK Parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun kızı Hürmet ve Mahmut Eset, düzenlenen törenle dünya evine girmişti. Hürmet ve Mahmut Eset'in bu sabah İbrahim ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Şaban Çopuroğlu, dede olmanın sevincini yaşadı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı