AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu dede oldu

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu dede olmanın sevincini yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında AK Parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun kızı Hürmet ve Mahmut Eset, düzenlenen törenle dünya evine girmişti. Hürmet ve Mahmut Eset'in bu sabah İbrahim ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Şaban Çopuroğlu, dede olmanın sevincini yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı