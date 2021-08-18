AK PARTİ İL BAŞKANI CEYHUN EMET'TE

AK Parti Kütahya İl başkanı Sebahattin Ceyhun bir dizi ziyaret için Emet ilçesine geldi.

AK Parti Kütahya İl başkanı Sebahattin Ceyhun bir dizi ziyaret için Emet ilçesine geldi.

Başkan Ceyhun Emet ziyaretlerinde AK Parti İlçe başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, İl genel meclisi üyesi Halil Mallı ile birlikte İlçemizde Yapı mı devam eden Parkları dolaşarak incelemelrde bulundular Parklarda çocuklarla sohbet eden başkanlar onlara çeşitli oyuncaklar hediye ettiler.

İl başkanı Ceyhun program kapsamında esnaf ziyaretleri yapacak.

Kaynak: Habermetre