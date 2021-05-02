AK Parti İl Başkanı Çalışkan tarımsal destekleri ve yatırımları açıkladı
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AK Parti İl Başkanı Çalışkan tarımsal destekleri ve yatırımları açıkladı

AK Parti İl Başkanı Çalışkan tarımsal destekleri ve yatırımları açıkladı
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, son 18 yılda yapılan tarımsal destekler ve yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, son 18 yılda yapılan tarımsal destekler ve yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir'imize son 18 yılda 1 milyar 985 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptık. 1 milyar 743 milyon lira DSİ yatırımı yapıp, 96 tesisi şehrimize kazandırdık. Tamamladığımız 33 dere ıslahı ile 3 bin 610 dekar araziyi taşkından koruduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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