AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi evde izole durumda ve sağlık durumu iyidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burgaz'ın sosyal medyadaki paylaşımına birçok kişi geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA