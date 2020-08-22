AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
22.08.2020 23:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:39
Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi evde izole durumda ve sağlık durumu iyidir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Burgaz'ın sosyal medyadaki paylaşımına birçok kişi geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA