AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Mahmudiye ilçesine ziyaret
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AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Mahmudiye ilçesine ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Mahmudiye ilçesine ziyaret
17.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:02

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışkan Kaymakamı Salih Sak ile AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Hayati Tokmak'a ziyarette bulundu. İlçe kurulan pazar yerini de gezen Çalışkan, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kırsal ilçelerde sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmediğini öne sürerek, şunları bildirdi:

"Gittiğimiz her ilçede vatandaşlarımız hemen hemen aynı konulardan şikayetçi. Köylere yeteri sayıda halk otobüsü tahsis edilmiyor ve güzergahlar haddinden fazla uzun. 40 dakikalık yol 2 saat sürebiliyor. Bu yüzden mecbur kalmayan kimse halk otobüsünü kullanmak istemiyor. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki bu ulaşım sorununa ivedi şekilde çözüm getirilmeli. Mahmudiye-Türkmenmecidiye yolunda da iyileştirme yapılması gerekiyor. Mahmudiye Belediyesi sorumluluğundaki bu yol 4 yıldır aynı durumda. Mıcır taş ve kum dökülüp bırakılmış. Mıcır taşlı bu yol kazalara davetiye çıkarabilir. Asfalt çalışması yapılmalı. Hemşehrilerimiz hak ettikleri hizmetleri alana kadar şikayetçi oldukları her konuyu dile getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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