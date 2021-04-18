AK Parti il Başkanı Başaran'dan Sarıköy'e doğalgaz müjdesi
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AK Parti il Başkanı Başaran'dan Sarıköy'e doğalgaz müjdesi

AK Parti il Başkanı Başaran'dan Sarıköy'e doğalgaz müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Sarıköy ve iki mahallemiz daha, meclis kararı alınırsa 1 yıl sonra doğalgaz kullanmaya başlayacak" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Sarıköy ve iki mahallemiz daha, meclis kararı alınırsa 1 yıl sonra doğalgaz kullanmaya başlayacak" dedi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekili Yavuz Subaşı ve Gönen İlçe Teşkilatı ile birlikte Gönen Sarıköy ve Gündoğan Mahallelerinde halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kısa bir süre içerisinde Ankara'da Botaş ve EPDK Başkanlığı ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini belirten Başkan Ekrem Başaran, sonunda bila bedelle Sarıköy, Hasanbey ve Gündoğan mahallelerinin doğalgaza kavuşacağını söyledi. Başaran, Gönen Belediye Meclisi'nin doğalgaz konusunda hızlı bir şekilde meclis kararını alınmasının önemine işaret ederken, yıllardır çözüm bekleyen doğalgaz sorunun çözüme kavuştuğunun müjdesini verdi.

Başaran: "Aksagaz, Gündoğan ve Hasanbey mahallemizi de projeye dahil etti"

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Sarıköy ve Gündoğan Mahallelerini ziyareti öncesinde, İlçe Başkanlığında partililerle doğalgaz konusunda durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası Gündoğan Mahallesi'nde açık havada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, doğalgaz konusunda yaşanan süreç hakkında bilgi verdi. Ankara'da Botaş ve EPDK ile yapılan görüşmelerin sıkı takip sonucu neticelendiğinin altını çizen Başkan Başaran, "Yaklaşık 2-3 hafta önce Gönen Kaymakamımız Arslan Yurt başkanlığında bir Pazar günü Gönen'de Sanayicilerimizle bir toplantı yaptık. Toplantıda Doğalgazın Sarıköy'e gelebilmesi için belli bir maddi desteğe ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Aksa firması ilk görüşmemizde masrafın tamamını karşılayamayacağını 10 milyon lira gibi bir bedelin karşılanması gerektiğini ifade etmişti. Doğalgazın gelmesi için toplam 17 - 18 milyon lira bir kaynağa ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunun 6-7 milyon lirasını ben karşılayayım, kalan 10 -11 milyon lirasını da, Sarıköy'deki Sanayiciler ve bu bölgedeki insanlar karşılasın" şeklinde konuşmuşlardı.

Gönen Sarıköy bilgilendirme toplantısına; Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Ak Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti Gönen İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, İlçe Yönetimi ve Meclis Üyeleri katıldı. - BALIKESİR

AK Parti il Başkanı Başaran'dan Sarıköy'e doğalgaz müjdesi
AK Parti il Başkanı Başaran'dan Sarıköy'e doğalgaz müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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