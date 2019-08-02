AK Parti İl Başkanı Bağatar'dan hastane şantiyesinde inceleme

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, yapımına başlanan 400 yataklı devlet hastanesinin şantiye alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Bağatar, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı ve beraberindekiler ile hastane şantiyesine giderek sahada çalışan işçilerle görüştü.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bağatar, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ihaleyi 233 milyon liraya Tetiş Yapı ve MYS yol yapı ortaklığının aldığını hatırlattı.

Yalova'ya çok önemli bir yatırım kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bağatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm hizmet gönüllüsü ak kadrolarımızla Yalova'ya çağ atlatacağız." ifadesini kullandı.

200 bin metrekare arsaya inşa edilecek hastanede 400 yatak, 524 deprem izolatörlü güvenli bina, 80 bin metrekare kapalı alan bulunacak. 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen hastanede bin araçlık otopark, 4 cepheden 14 giriş, 130 poliklinik, 221 tek kişilik oda, 15 ameliyathane, 105 yoğun bakım ve palyatif yatağı, anjiyo, KVC birimleri, yanık ünitesi, onkoloji hizmet birimi yer alacak.

Ayrıca hastane tamamlandığında bünyesinde anaokulu ve kreşte de yer alacak.

Kaynak: AA