AK Parti İl Başkanı Ay: "Kırsal kesimleri kalkındıracağız" AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, kırsal kesimlerde hayata geçirilecek projelerle üretimde sürekliliği sağlayarak istihdama katkı sunacaklarını ve kırsal kesimleri kalkındıracaklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, kırsal kesimlerde hayata geçirilecek projelerle üretimde sürekliliği sağlayarak istihdama katkı sunacaklarını ve kırsal kesimleri kalkındıracaklarını belirtti.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle "Kuzey Adana Kalkınma Programı" ile Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Pozantı, Tufanbeyli ilçelerine özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve kadın istihdamının artırılmasının amaçlandığını belirterek, ""Kırsal kesimleri kalkındıracağız." ifadesini kullandı.

Kuzey Adana Kalkınma Programı'nın bütçesinin 2 milyon 780 bin lira olduğunu ifade eden Ay, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programından (SOGEP) alınaacak desteğin de 2 milyon 500 bin lira olduğunu aktardı.

Kaynak: AA