AK Parti İl Başkanı Ay'dan cami çıkışında gazete dağıtılmasına tepki

09.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:22

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin personellerine cami çıkışında gazete dağıttırmasına sert tepki gösterdi.

Ay, yazılı açıklamasında, vatandaşların bir partiye veya yöneticiye oy verirken haklı olarak karşılığında, umutla şehrine, mahallesine ve sokağına hizmet beklediğini belirtti.

Adanalıların da oy verdikleri başkandan haklı olarak şehri için dertlenen bir yönetici görmek istediğini ifade eden Başkan Ay, şunları kaydetti:

"Maalesef kentimizde vatandaşlarımızın taleplerinden, şehrimizin sorunlarından çok, partizanlık yapan ve bu bakış açısıyla hareket etmekte olan bir yönetim anlayışı var. Bu bakış açısı, şehrimize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür. Cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesi personelleri ulusal bir gazeteyi cami çıkışında dağıttı. Bu hadsizliği yapan ve milletimizin alın terini siyasi emellerine kurban eden bu yönetim anlayışından, milletimiz adına, hukuk çerçevesinde elbette hesap soracağız."

Milletin ödediği vergilerle çalışan belediye personellerinin partizanca çalıştırılamayacağını ifade eden Ay, bunun açıkça işlenmiş bir suç olduğunu savundu.

Başkan Ay, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Adanalı hemşehrilerimizin alın terini, partizanca davranışlarınız için kullanamazsınız. Adana Büyükşehir Belediyesi personelleri ulusal bir gazeteyi dağıtırken, bunu hangi görev sorumluluğu içinde yapmışlardır? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bu durumu derhal vatandaşlarımıza izah etmek zorundadır. Milletimizin ödediği vergilerle çalışan personeller, partizanca siyasi söyleminiz doğrultusunda çalıştırılamazlar. Bu işin içinde olan herkes görevini kötüye kullanmıştır. Bunun cevabını siyaseten en sert bir şekilde alacaklardır. Hukuk çerçevesinde de bunun hesabı sorulacaktır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şehrimize hizmet etmek yerine, partizanlık yapmayı tercih ediyorsa o koltuğu daha fazla meşgul etmesin. Çok hevesli olduğu hizipçiliği, rozeti takıp parti yöneticisi sıfatıyla yapsın. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bu rezilliği kamuoyuna anlatmak mecburiyetindedir. Yüzlerce kişiyi işinden eden belediye başkanı, şimdi de işçilere, partizan bir anlayışla hangi görev alanı içerisinde gazete dağıttırmaktadır. Vatandaşımızın hak ve hukukunu koruma adına, bu rezilliğe göz yummayacağız. Belediye başkanlığı makamı, 'belediye personellerini istediğim amaç ve hedefler uğruna çalıştırırım' makamı değildir. Bu insanlar, sizin uşağınız hiç değildir. Alın terinin peşinde olan belediye çalışanlarını partizan bir yönetim anlayışıyla çalıştıramazsınız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına yakışmayan bu davranış biçimi, Adanalı hemşehrilerimizin verdiği her bir oya yapılmış büyük bir nankörlüktür."

Kaynak: AA