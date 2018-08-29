AK Parti İl Başkanı Angı: "Ülkemiz Muasır Medeniyetlerin Üzerine Çıkma Hedefine Çok Yakın"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye'nin muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha yakın olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye'nin ve bugünkü Cumhuriyetin temellerinin 30 Ağustos'ta elde edilen büyük zaferle atıldığını belirterek, "Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Attığımız devrimsel nitelikteki adımlar ve 2023 vizyonumuz bunun en açık kanıtlarıdır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz sayesinde, işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan arındırıldığını ve istiklal mücadelesinin hak ettiği büyük zaferle taçlandığını hatırlatan Angı, "Tarihten silinmek, görmezden gelinmek istenen milletimiz, aksine tarihe yön vermeye devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız halkımızın el ele verince, kenetlenince neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiş ve bu anlamda hem dünya tarihinin belleğinden hem de milli belleğimizden asla silinmeyecek bir zafer olarak bizi bölmek isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere ve tüm dünyaya verilmiş en açık mesajlarından biridir. Ülkemiz bugün demokraside, ekonomide, ulaşımda, teknolojide, eğitim ve sağlıkta kat ettiği mesafelerle; adalete, hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hürriyetlerine olan bağlılığıyla muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha yakındır. Bu düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA