AK Parti İl Başkanı Angı'dan Karapınar İlçe Başkanı Zengin'e ziyaret AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

Angı, Karapınar'ın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "İktidarımız döneminde önemli hizmetler yaptık. Bundan sonra da hizmetlerimiz sürecek. Yeni Başkan Yusuf Zengin ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bayrak yarışını daha yükseklere taşıyacaklarına inanıyorum." dedi.

Yusuf Zengin ise Hasan Angı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA